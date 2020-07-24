Германия третий год подряд занимает верхнюю строчку в рейтинге мировых лидеров. Этой стране доверяют 44 процента участников социологического опроса, опубликованного сегодня американским институтом общественного мнения Gallup.

Как сообщает Deutsche Welle, Федеративная Республика существенно опережает соперников. Так, США набирают 33 процента голосов, на один процент опережая Китай. The Guardian пишет, что достичь лучших результатов не помогли неоднократные обещания президента Дональда Трампа "сделать Америку снова великой".

Россия в рейтинге на четвертом месте с 30 процентами.

Для анализа использовались медианные значения, характеризующие выборку. Исследование проводилось в 135 государствах в минувшем году. В каждой стране в нем приняли участие около 1000 человек.