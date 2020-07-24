В условиях специального карантинного режима, введенного в связи с пандемией COVID-19, наряду с массовыми мероприятиями был также приостановлен личный прием граждан чиновниками.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста, в министерстве обеспечивается электронное рассмотрение обращений граждан. Наряду с этим, в соответствии с поручением главы государства разработаны Правила видеприема граждан с использованием современных информационных технологий.

Так, министр юстиции Фикрет Мамедов провел видеоприем граждан, проживающих в различных регионах страны.

Обращения граждан, записавшихся на прием через Гянджинское, Шекинское и Имишлинское региональные управления юстиции, были заслушаны в видеоформате и ответственным сотрудникам министерства даны конкретные поручения по поднятым вопросам.

Жители районов выразили удовлетворение организацией видеоконференции для граждан в условиях пандемии и поблагодарили президента и первого вице-президента за чуткое и внимательное отношение к их нуждам.