Дипломатическое представительство было закрыто в понедельник, в 6:24 по местному времени с флагштока, расположенного рядом с консульством, был спущен американский флаг. Консульство официально прекратило работу в 10:00 по местному времени. Представители компетентных органов КНР вошли в здание через главный вход и взяли его под свой контроль, говорится в пресс-релизе МИД Китая.

Генконсульство США в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин. У США, кроме посольства в Пекине, на территории материкового Китая действуют четыре генконсульства - в Гуанчжоу, Ухане, Шанхае и Шэньяне.

США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

МИД КНР 24 июля потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом.