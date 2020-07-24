Азербайджан и Турция начинают широкомасштабные учения

В Азербайджане пройдут азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно информации, учения пройдут в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, согласно годовому плану.

В совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

Согласно плану, учения с привлечением Сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа – в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.