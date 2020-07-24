В январе-июне этого года доходы государственного Фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 449 млн манатов, или на 21% и составили 2 млрд 558 млн. манатов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, поступления фонда по обязательному государственному социальному страхованию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 434,3 млн манатов, или на 34,2% и составили 1 млрд 703 млн манатов.

Полугодовой прогноз по поступлениям выполнен по бюджетным организациям на 110,1%, по внебюджетному сектору – на 117,3%. В результате прозрачного назначения пенсий, отмены необоснованных пенсионных выплат за год сэкономлено 238 млн манатов.

За прошедший период более 85 тыс. граждан в электронном порядке были назначены пенсии, пособия и стипендии без предоставления каких-либо документов, 324 тыс. граждан были выданы электронные справки.