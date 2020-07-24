В Арктике рекордно поднялась температура

На находящемся в 1 300 километрах от Северного полюса арктическом архипелаге Шпицберген ученые зафиксировали самую высокую температуру за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает AFP со ссылкой на Норвежский метеорологический институт.

"Вечером 25 июля на Шпицбергене зафиксировали температуру 21,7 градуса Цельсия - это на 0,5 градуса больше предыдущего рекордного показателя, установленного еще в 1979 году", - цитирует "Корреспондент" сообщение.

Отмечается, что причиной роста температуры на архипелаге стала тепловая волна. Из-за нее в течение двух дней до установления рекорда температура превышала 21 градус. Обычно в этот период она не превышает 8 градусов.

По оценкам авторов отчета "Климат Шпицбергена в 2100 году", средняя температура на архипелаге к концу века увеличится на 7-10 градусов. Причиной этому называют рост выбросов парниковых газов в атмосферу.

Норвежские метеорологи сообщают, что за 1971-2017 годы температура на Шпицбергене уже поднялась на 3-5 градусов, в частности в зимний период.