FIFA 2020 возвращается: на кону 20 тысяч манатов

Организованный в Азербайджане в апреле-мае первый виртуальный турнир FIFA 2020 смог вернуть к экранам надолго оставшихся без футбола болельщиков.

Эта игра является хорошей альтернативой для любителей футбола. FIFA 2020 позволяет игрокам не только переживать все величие футбольных соревнований, но и демонстрировать болельщикам эту великолепную игру в виртуальном формате.

Принято решение о проведении Первой лиги FIFA 2020 – турнира, ставшего историческим событием для азербайджанского киберспорта. Турнир, стартующий 27 июля, пройдет на платформе PlayStation4 в онлайн-режиме и будет транслироваться на Youtube-канале, а также на телеканале «İdman TV». Матчи на спортивном канале будут представлены комментаторами канала.

За пальму первенства будут бороться 20 участников из разных уголков нашей страны, которым предстоит преодолеть длинный марафон, состоящий из 38 туров. Добавим, что список участников турнира пополнился новыми игроками – Siazan Castles (Элтон Гусейнов), Balakhani Oilers (Равиль Абышов), Tovuz Vinegrovers (Анвар Алиев), Beylagan Lynx (Ниджат Мустафалы) и Barda Knights (Орхан Байрамов).

Призовой фонд турнира – 20 тысяч манатов. По завершении сезона победитель получит 500, обладатель второй строчки – 300, а третьего места – 200 манатов. Отметим, что за каждую победу участники заработают 30, ничью – 25, поражение – 20 манатов. Лучший бомбардир турнира также получит вознаграждение.

Первая лига, которая пройдет при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, İdman TV, Федерации киберспорта Азербайджана, Gaming League Azerbaijan (GLA) и Topaz, завершится 11 сентября. Генеральным спонсором турнира является Kapital Bank, спонсором – Mountain Dew.