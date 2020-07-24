Погода на завтра: будет жарко
Во вторник, 28 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится на северо-восточный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-25, днем 32-36 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы – 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 30-35%.
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, ливни, град. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 21-26, днем 36-41, в горах ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла.
28 июля на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.