В рамках предпринимаемых мер таможенные органы выявили серьезное нарушение со стороны двух людей, имена которых пока не известны следствию. Им удалось уйти от ответственности.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, все правонарушения, выявленные таможенными органами, тщательно расследуются, а нарушители закона привлекаются к ответственности.

Одной из задач таможенных органов является предотвращение контрабанды и контроль за проведением внешнеторговой деятельности в рамках действующего законодательства.

В связи с этим Госкомтаможни просит людей, которые знают этих нарушителей, предоставить любую информацию о них, которая поможет следствию.

Информацию можно сообщить по телефонам: 012-404-22-00, внутренний (55-44), или 070-225-45-44.