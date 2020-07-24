ФСБ предотвратила массовый расстрел в Москве

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, планировавшийся в Москве. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, силовики обнаружили у заброшенных гаражей в подмосковных Химках подозрительного мужчину, который при попытке задержания открыл огонь и был ликвидирован, у него были автомат АКСУ-74, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна граната РГД. Он планировал теракт в Москве — массовый расстрел в людном месте.

Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, в Москве он жил на съемной квартире — там нашли доказательства того, что бандит был связан с террористами в Сирии и готовил теракт. Ведется розыск возможных соучастников преступника. По данным Следственного комитета России, возбуждено только уголовное дело 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Расследование продолжается.