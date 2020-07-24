В Иране уже около 16 тысяч жертв коронавируса
В Иране число жертв коронавируса COVID-19 достигло 15 912. Об этом сообщила официальный представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари.
По ее словам, за минувшие сутки было выявлено 2 434 новых случая заражения коронавирусом, скончались 212 человек.
Общее число заразившихся в стране достигло 293 606.
С начала июля Иран четырежды обновлял антирекорд по числу жертв заболевания: максимальный на данный момент показатель - 229 умерших за сутки - зафиксирован 21 июля.