Во Вьетнаме обнаружили новый агрессивный тип коронавируса

Во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях страны зафиксирована вспышка коронавируса. На сайте правительства страны говорится, что она вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся там.

Новый тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию. Двое из четырех пациентов, у которых заражение было обнаружено в конце прошлой недели, в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ. передает РИА Новости.

До вспышки в Дананге случаи заражения внутри страны во Вьетнаме не регистрировались в течение более трех месяцев.

Проникновение нового типа вируса в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, эксперты минздрава страны связывают либо с въездом в страну нелегальных мигрантов, либо с мутацией вируса в условиях одной из больниц Дананга, в которой проходят лечение больные COVID-19, сообщает интернет-портал правительства Вьетнама.