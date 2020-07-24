Умер известный японский дизайнер Ямамото

"Мой отец, Кансай Ямамото, скончался в возрасте 76 лет. Он покинул этот мир мирно, в окружении близких", – написала она в Instagram. По словам Мирай, ее отец был вдумчивым, добрым и ласковым человеком, который ценил общение.

Последние месяцы Ямамото болел острым миелоидным лейкозом. В его официальном Instagram отмечается, что все это время он оставался позитивным и не терял своей страсти к творчеству.

Расцвет дизайнерской карьеры Ямамото пришелся на 1970-1980-е годы. В то время он участвовал в показах в Париже и Нью-Йорке, сотрудничал с модными домами, в том числе с Louis Vuitton. Создавал образы для Элтона Джона, Стиви Уандера, а также яркие футуристические костюмы для выступлений Дэвида Боуи. В начале 1990-х годов Кансай Ямамото занялся продюсированием и начал организовывать масштабные развлекательные шоу по всему миру.