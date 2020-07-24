В Хабаровске не стихают протесты

В Хабаровске третью неделю продолжаются массовые протестные акции. Это уже 17-й день протестов.

Как следует из трансляций на интернет-площадках, сотни горожан традиционно собрались у здания правительства и затем маршем двинулись по центральным улицам города. Участники скандируют «Пока мы едины — мы непобедимы!» и «Наш край — наша правда!».

Напомним, что горожане и жители края выходят в поддержку избранного ими в 2018 году губернатором Сергея Фургала, которого недавно задержали по подозрению в причастности к убийствам 15-летней давности, перевезли в Москву и арестовали.