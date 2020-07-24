ВОЗ заявила об усилении пандемии COVID-19 в мире
Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 млн случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться», – передает ТАСС слова Гебрейесуса.
Как отметил гендиректор, «за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось».