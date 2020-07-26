В Италии рассказали, сколько будет стоить вакцина от COVID-19

Стоимость укола европейской вакцины от коронавируса, разработкой которой занимается компания AstraZeneca, составит €2-3, сообщил в интервью газете Libero президент участвующей в проекте итальянской организации Irbm Пьеро Ди Лоренцо.

Вакцина под названием ChAdoxl в настоящее время тестируется корпорацией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом и Irbm.

По словам Лоренцо, этот процесс должен завершиться к сентябрю, а сама вакцина должна появиться на рынке уже в начале следующего года, предположительно в январе, передает RNS.

Лоренцо отметил, что к концу этого года компания выпустит «миллионы доз» вакцины, один укол «будет стоить 2-3 евро». Он выразил уверенность в том, что уже «через 12 месяцев планета будет защищена» от коронавирусной инфекции.