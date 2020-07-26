Российские военные начали учения на Северном Кавказе и в Закавказье
Более 5 тысяч военнослужащих Южного военного округа РФ приступили к двусторонним батальонным тактическим учениям одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья, сообщает пресс-служба ЮВО, передает РИА Новости.
Маневры в рамках подготовки к масштабным учениям "Кавказ-2020" проходят в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах ЮВО в Абхазии и Южной Осетии.
"Батальонные тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских воинских частей совершили марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны, где выполнят учебные задачи с проведением боевых стрельб", - говорится в сообщении.
Огневую поддержку и оперативную доставку личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивают самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО округа.
На этапах боевой стрельбы будут задействованы артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня "Торнадо", "Град", самоходных установок "Мста-С", "Гвоздика", "Акация". В составе разведывательных огневых комплексов - танки Т-72Б3, Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3.
"Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020", - приводятся слова командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.
Он поставил задачу региональному центру управления обеспечить видеоконтроль со всех мест проведения учений в режиме реального времени.