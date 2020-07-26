COVID-19 в США: 55 тысяч зараженных и 470 умерших за сутки

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось почти на 55 тысяч за последние сутки, скончались более 400 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, за последние 24 часа медики в США зарегистрировали 54 953 новых случая заражения и 470 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 65 490 и 900 соответственно.

По последним данным университета, с начала эпидемии в США выявили 4 234 140 случаев заражения, 146 935 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. После заражения выздоровели более 1,2 миллиона человек.