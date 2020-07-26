Массовая вспышка коронавируса на популярном курорте

Как сообщает Deutsche Welle, выявлено еще девять инфицированных, их общее число увеличилось до 53. Всего в Санкт-Вольфганг-им-Зальцкаммергуте были сделаны 628 тестов, результаты их уже получены. В воскресенье, 26 июля, анализы сдали еще 419 человек, в том числе протестированы сотрудники туристического сектора, гости и местные жители.

Случаи инфицирования отмечены в семи отелях, пиццерии и двух барах в Санкт-Вольфганге.

Два отеля в городе закрыты, комендантский час начинается в 23:00, передает Reuters.



По словам министра здравоохранения Верхней Австрии, вирус распространяется через персонал отеля, причем 52 человека из 53 заразившихся работают в секторе гостиничного бизнеса и ресторанах города. Пока что инфицирован только один посетитель. В понедельник будут известны результаты еще 400 тестирований на коронавирус нового типа.