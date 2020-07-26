Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 15:44

Падение цен на нефть и пандемия коронавируса негативно повлияли на экономику всего мира, не обойдя, само собой, и Азербайджан. Однако вопреки внешним шокам, вызванным этими глобальными катаклизмами, исполнение государственного бюджета превзошло ожидания. Об этом, в частности, было заявлено на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года, которое состоялось под председательством президента Ильхама Алиева. Согласно обнародованнной информации, доходы государственного бюджета были выполнены на 2,9 процента, то есть на 338 млн манатов больше прогнозов и составили 12 млрд 23 млн манатов. Не подвели и показатели по доходам, оказавшись выполненными Государственной налоговой службой Министерства экономики на 327 млн манатов, или 8,9 процента больше предполагаемого. Государственный таможенный комитет тоже превысил прогнозы на 98 млн манатов, то есть на 5,1 процента.

Однако в своем выступлении президент Ильхам Алиев отметил, что увеличение бюджетных доходов происходило в первые месяцы года. Глава государства подчеркнул, что страна начала этот год очень хорошо, с большими успехами и крупными планами. И в налоговой, и в таможенной сферах наблюдался свехплановый рост. Борьба с коронавирусом и контрабандой Но потом началась пандемия, спутавшая все планы и прогнозы, создавшая серьезные трудности для многих сфер производства, в особенности же для международной торговли. Вирус не признает границ и всего за пару месяцев распространился из далекого китайского Уханя по всему свету. И первыми, кто во многих странах, в том числе и в Азербайджане, столкнулся лицом к лицу с новой болезнью, стали таможенники. Уже почти три месяца, как въезд и выезд из Азербайджана запрещены из-за условий карантинного режима. Ограничения не распространяются лишь на грузоперевозки, так как страна, как и почти весь мир, продолжает осуществлять внешнюю торговлю. Выступая на заседании правительства председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев доложил, что таможенная служба в период пандемии находится на передовом рубеже и ввоз товаров и транспортных средств в страну организован, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, на достаточно высоком уровне.

Как отметил руководитель республиканской таможни, с первых дней, в соответствии с поручениями главы государства, в госпитале Государственного таможенного комитета была учреждена специальная лаборатория. На сегодняшний день у сотрудников были взяты 4700 тестов, 2000 из них - у лиц, постоянно находящихся в прямом контакте с клиентами – предпринимателями и водителями грузовиков. Состояние их здоровья постоянно контролируется, так как от этих сотрудников во многом зависит как внешняя торговля в целом - процесс прохождения импортно-экспортных операций, так и сохранение транзитного потенциала Азербайджана. Несмотря на то, что у 170 таможенников тесты первоначально были положительными, в настоящее время они прошли лечение и вернулись к нормальной работе. Сафар Мехтиев подчеркнул, что в настоящее время деятельность таможенной службы продолжается в усиленном рабочем режиме. Вместе с тем глава госкомитета обратил внимание и на постоянную работу по борьбе с контрабандой. По его словам, основная часть открытых 249 уголовных дел в 67 случаях были вызваны действиями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных препаратов. Даже в период пандемии иностранцами и гражданами Азербайджана предпринимались попытки провезти контрабандным путем запрещенный груз с использованием как импортных, так и транзитных операций. Всего было задержано и изъято наркотических средств 942 килограмма, общая стоимость которых на черном рынке составляет более 60 млн евро. Кроме того, предотвращена доставка контрабандным путем табачных изделий, алкогольных напитков и других товаров стоимостью более 10 млн долларов. Падение импорта и проблемы с экспортом Между тем основными задачами таможенников, как всегда, является организация бесперебойных торговли, импортных и экспортных операций Азербайджана. Во время пандемии их исполнение, безусловно, осложнилось, но таможня делает все, чтобы все торговые операции осуществлялись так же незамедлительно, как и в предыдущие годы. Цифры, приведенные Мехтиевым, позволяют судить о том, насколько пандемия коронавируса сказалась на импортном и экспортном товарообороте Азербайджана. Сразу можно сказать, что общий объем товарооборота уменьшился, но отнюдь не катастрофически. В результате превентивных мер, предпринятых в этой сфере, транзитный потенциал Азербайджана за шесть месяцев увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года более чем на 8 тыс. транспортных средств. В операциях по импорту также наблюдается рост до 5 тыс. транспортных средств. Сохранены как экспортно-импортные, так и транзитные связи Азербайджана. Объем торговли по импортным операциям составляет 4,9 млрд долларов, что меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2 млрд 29 млн долларов. Если не принимать во внимание золото, ввезенное Государственным нефтяным фондом в прошлом году, в общем импорте Азербайджана идет тенденция снижения в пределах 5,2 процента. А экспортные операции за шесть месяцев этого года составили 7,686 млрд долларов. Тенденция к снижению экспортных операций составляет 23 процента. В целом экспортные операции в ненефтяном секторе составили 911 млн долларов, что на 67,5 млн долларов меньше, чем в прошлом году. Но если принять во внимание структуру импорта и экспорта, можно заметить определенные изменения, произошедшие вследствие пандемии. Импорт в основном составили товары на сумму 296 млн долларов, нефть, нефтепродукты, смазочные масла и топливо, относящиеся к 27-й группе, что составляет снижение на 67 процентов.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сокращение в бюджетных поступлениях на 66 млн манатов было в этой позиции. На втором месте в 86-й группе товаров - ввоз локомотивов, особенно железнодорожного оборудования, сократился на 35 млн манатов, и поступления в бюджет по этой снизились на 89 процентов. Спад произошел и по импорту транспортных средств, машин и механизмов, а также табачной продукции – в целом на 50 млн манатов. Вместе с тем как несомненное достижение таможенной службы нужно отметить, что в результате мер в сфере продовольственной безопасности за счет увеличения импорта продовольственных товаров был достигнут рост до 34 процентов. Таможенники обещают выполнить обязательства Отметил Мехтиев и такую важную особенность: общая картина импортных операций дает основание утверждать, что объем импорта по сравнению с 2015 годом не изменился. Однако, несмотря на это, если в 2015 году доходы бюджета составили 700 млн манатов, то в этом году они достигают 2 млрд 19 млн манатов. Глава Госкомтаможни связал этот факт с успешными реформами, проводимыми президентом Ильхамом Алиевым по борьбе с теневой экономикой и коррупцией. Также он отметил, что в сегодняшней сложной ситуации в экономике страны таможенной службой собрано и перечислено в государственный бюджет 2 млрд 19 млн манатов. В нынешней непростой ситуации таможенные органы, исходя из поручения главы государства, поставили цель, несмотря на вынужденные структурные изменения в импорте и экспорте, в течение очередного полугодия перевыполнить бюджетные обязательства. С.Мехтиев заверил, что благодаря поддержке, оказываемой предпринимателям, и стимулирующих мер, особенно в сфере импортных операций, таможенника свое слово сдержат.