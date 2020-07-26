Заур Дарабзаде возглавил Наблюдательный совет сети кинотеатров CinemaPlus
В руководстве сети кинотеатров CinemaPlus новое назначение. Как передает Report, на общем собрании учредителей общества CinemaPlus было принято решение назначить Заура Дарабзаде председателем Наблюдательного совета Общества.
В 2015 году Заур Дарабзаде был назначен директором сети кинотеатров CinemaPlus – первой в регионе сети кинотеатров, оснащенных передовыми технологиями.
С 2018 года являлся членом Наблюдательного совета и директором департамента развития бизнеса сети кинотеатров CinemaPlus.