Генпрокуратура добивает коррупцию в Масаллы

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено расследование по информации о незаконных действиях представителя главы ИВ Масаллинского района в селе Гаргалыг Субхана Залыева и заместителя председателя муниципалитета этого села Азиза Агаева, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

На основании данной информации в соответствии с решением суда были проведены неотложные оперативно-следственные мероприятия, в результате которых было установлено, что по поручению Субхана Залыева Азиз Агаев взял у гражданина деньги за разрешение на строительство. Часть этих денег была получена 1 июля 2020 года, оставшаяся часть – 23 июля 2020 года.

Помимо этого, 23 июля 2020 года Субхан Залыев и главный бухгалтер представительства главы ИВ в селе Гаргалыг Бахруз Мусаев были задержаны в городе Масаллы во время получения взятки за постановку гражданина на временный учет в селе.

В отношении Субхана Залыева было возбуждено уголовно дело по статьям 311.2 (получение взятки), 32.4, 312.2 (побуждение к даче взятки) и 29, 178.2.3 (попытка мошенничества с использованием служебного положения). Азизу Агаеву и Бахрузу Мусаеву были предъявлены обвинения по статьям 32.4, 312.2 (побуждение к даче взятки) и 29, 178.2.3 (попытка мошенничества с использованием служебного положения) УК Азербайджана.

В настоящее время продолжаются интенсивные оперативно-следственные мероприятия по делу.