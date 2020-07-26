Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов провел встречу с послом Иордании в Азербайджане Сами Абдулла Гошехом.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД, в ходе встречи был обсужден вопрос продажи Иорданией оружия Армении.

Заместитель министра Араз Азимов довел до внимания посла, что в то время как результаты оккупационной политики Армении не были устранены и пятая часть азербайджанских территорий все еще находится под вражеской оккупацией, а сотни тысяч азербайджанцев живут в положении вынужденных переселенцев, последняя военная провокация Армении на границе двух государств в очередной раз наглядно демонстрирует, что эта страна все еще не отреклась от своих захватнических намерений. Замминистра указал, что распространенная СМИ информация о продаже Иорданией оружия стране-оккупанту вызвала возмущение в азербайджанском обществе.

Посол Иордании Сами Абдулла Гошех заявил, что понимает беспокойство азербайджанской стороны. Учитывая стратегический характер связей с Азербайджаном, он пообещал приложить все усилия для устранения существующих проблем.

Напомним, что ранее haqqin.az писал о поставках вооружения из Иордании в Армению. Тесное военно-техническое сотрудничество между Иорданией и Арменией охватывает широкий спектр операций, включая поставку в Ереван вооружения и боеприпасов, в частности производящегося в Иордании ручного гранатометного комплекса РПГ-32.