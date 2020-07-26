Китай испытал крупнейший в мире самолет-амфибию

Разработка AG600 началась во второй половине 2000-х годов. С 2018 года он проходит "водные" испытания. Российская газета со ссылкой на CGTN пишет, что самолет выполнил взлет с морской глади и приземлился на наземном аэродроме, пробыв в воздухе 31 минуту.

Крупнейший в мире гидросамолет (его длина - 37 метров, размах крыла - 38,8 метра) планируют запустить в серийное производство в 2022 году. Он способен преодолеть расстояние до пяти тысяч километров на скорости до 570 километров в час и находиться в воздухе около 12 часов. AG600 может набирать воду из водоемов в режиме глиссирования со скоростью 0,6 тонны в секунду и использоваться при пожаротушениях. Также его планируется задействовать для доставки военных на острова.