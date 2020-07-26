Названы новые эффективные против COVID-19 препараты
Специалисты Медицинского исследовательского института в США обнаружили свыше 21 препарата, эффективного при борьбе с COVID-19, сообщает Газета.ру со ссылкой на журнал Nature.
Согласно информации, ряд уже существующих лекарств способен блокировать коронавирус на ранних стадиях. Из них четыре препарата смогли усилить эффект ремдесивира, который сейчас применяют для лечения COVID-19. Еще два лекарства уже одобрены американским агентством FDA.
Всего исследователи рассмотрели свыше 12 тысяч лекарств.