В Азербайджане выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом, 558 пациентов вылечились, шесть человек скончались. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 30 446 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

23 242 пациента вылечились, 423 - скончались, 6 781 продолжает лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 6 838 тестов на коронавирус, за минувший период – 690 386 тестов.