В Азербайджане 396 новых больных COVID-19 Их стало 6781
В Азербайджане выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом, 558 пациентов вылечились, шесть человек скончались. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 30 446 фактов заражения коронавирусной инфекцией.
23 242 пациента вылечились, 423 - скончались, 6 781 продолжает лечение в больницах особого режима.
За последние сутки проведено 6 838 тестов на коронавирус, за минувший период – 690 386 тестов.