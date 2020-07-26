ВОЗ созывает чрезвычайный комитет: из-за усиления пандемии

Всемирная организация здравоохранения созывает в ближайшие дни чрезвычайный комитет из-за усиления пандемии COVID-19. Об этом глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус объявил сегодня во время брифинга.

По его словам, за последние шесть недель количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире примерно удвоилось.

«Это шестой раз, когда в соответствии с Международными медико-санитарными правилами объявляется глобальная чрезвычайная ситуация. Но она, пожалуй, самая тяжелая», — сказал Гебрейесус, отметив, что пандемия продолжает набирать обороты, пишет РБК.

Из всех глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся ВОЗ, коронавирус является самой серьезной, отметил Гебрейесус. Главными мерами по борьбе с распространением инфекции остаются изоляция носителей коронавируса, тестирование и лечение, подчеркнул глава ВОЗ, пишет «Национальная служба новостей».

Он рекомендовал людям мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать мест скопления людей, а также носить маску там, где это рекомендовано.