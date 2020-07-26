Нефть растет на фоне ослабления доллара

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов днем растут на фоне ослабления курса доллара по отношению к мировым валютам.

Как сообщает Росбалт, октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 0,32% — до $43,48 за баррель, сентябрьские фьючерсы на западнотехасский сорт WTI — на 0,31%, до $41,41 за баррель.

По словам директора российской Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева, «американская валюта под ударом сразу по нескольким фронтам». «Помимо неопределенности в отношении фискальных стимулов и ухудшения отношений между США и КНР, на доллар давят сомнения в восстановлении экономики США, где к тому же продолжается рост числа зараженных коронавирусом. Недавняя статистика указала на слабую деловую активность в производстве и сфере услуг страны, что повышает угрозу ухудшения прогнозов ФРС на этой неделе», — говорится в обзоре эксперта.