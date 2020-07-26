СГБ о фейковых сообщениях от имени Арзу Алиевой

На некоторых интернет-ресурсах была распространена лживая информация о том, что якобы младшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Алиева обращалась к пользователям социальных сетей с призывом не делиться публикациями по военной тематике. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности Азербайджана.

Предварительное расследование выявило, что информация была распространена в целях введения в заблуждение общественного мнения и создания сенсаций с использованием поддельных профилей и что такая информация не имеет ничего общего с Арзу Алиевой.

В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению тех, кто распространяет провокационные посты в социальных сетях, и против авторов провокации будут приняты меры в соответствии с законом.