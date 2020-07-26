Напряженность на израильско-ливанской границе

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о произошедшем в районе границы с Ливаном "инциденте в области безопасности".

"Некоторое время назад было получено сообщение об инциденте в области безопасности в районе горы Дов (у границы с Ливаном)", - цитирует ТАСС сообщение.

В пресс-службе пока не стали приводить других деталей произошедшего.

Государственное радио Израиля, в свою очередь, сообщает, что министр обороны еврейского государства Бени Ганц прервал заседание парламентской фракции своей партии "Кахоль-Лаван" для проведения консультаций с главой Генштаба армии.

NEWSru.co.il сообщает, что в здании генштаба ЦАХАЛ в Тель-Авиве состоится совещание по поводу ситуации на границе с Ливаном. В совещании примут участие глава правительства Биньямин Нетаньяху, министр обороны Бени Ганц и представители сил безопасности.