По мнению руководителя немецкой дипломатии, возвращение России в «семерку» зависит от самой России, и она может увеличить шанс на это, способствуя мирному решению конфликта в Украине.

В интервью ежедневной газете Rheinische Post Маас твердо сказал, что не видит шансов на новое приглашение Российской Федерации в G7, пока наступит настоящий прорыв в разрешении конфликта вокруг Крыма и в восточной части Украины.

Он связал это с вопросом Крыма и конфликтом на востоке Украины.

Германия отринула предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в семерку наиболее экономически развитых стран мира, в группу G7. Об этом в понедельник в интервью прессе сказал министр иностранных дел Хайко Маас.

Напомним, что в прошлом месяце Дональд Трамп выступил с предложением вернуть Россию в состав привилегированной группы государств, откуда она была исключена в связи с событиями 2014 года.

Россия сейчас входит в более широкую группу стран G20, в которой также находятся так называемые страны восточных рынков.

«G7 и G20 являются двумя чувствительно скоординированными форматами», - сказал Хайко Маас, возвращаясь к инициативе Трампа дополнить G7 не только Россией, но и некоторыми другими странами.

В интервью газете Маас оценил отношения с Россией как «актуально трудные» во многих сферах. Он обратил внимание на то, что Россия должна способствовать не только мирному разрешению конфликта в Украине, но и в Сирии, и в Ливии.

«Это не удастся без России, а только с Россией», - подчеркнул шеф немецкого дипломатического ведомства.

Агентство Reuters напоминает, что Германия, которая с 1 июля на ротационной основе возглавляет Евросоюз, взяла на себя миссию медиатора в конфликтах в Украине и Ливии.

Отношения США и Европейского союза в последнее время переживают не самые лучшие времена.

Камнем преткновения стало решение Трампа вывести часть американских войск из Германии, обвиняя немецких партнеров в нежелании увеличивать расходы на оборону в рамках НАТО и тартя миллиарды на закупки российского газа.

Германия, в свою очередь, болезненно среагировала на санкции США против «Северного потока-2», «зеленый свет» которому дал Берлин, и пытается привлечь на свою сторону другие страны Евросоюза, чтобы ответить на санкции своими контрмерами против американцев.

Время пребывания Трампа в Белом доме стремительно идет к концу, и он всеми силами старается поднять падающий рейтинг, чтобы остаться на посту на второй срок. Пусть даже резкими заявлениями и экстравагантными поступками.