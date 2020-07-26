Закир Гасанов соболезнует Хулуси Акару

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с соболезнованием министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных сил Турции в результате аварии перевозившего солдат автобуса в районе Мут провинции Мерсин. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Глубоко потрясен известием в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных сил братской Турции в результате аварии перевозившего солдат автобуса в районе Мут провинции Мерсин. Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым», - говоится в письме-соболезновании.