В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в Нахчыване будут проведены совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические летные учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в рамках подготовки к учениям была проведена церемония смены государственных флагов двух братских стран. Личный состав и военная техника Вооруженных Сил Турции прибыли в Нахчыван.

После церемонии смены флага привлеченные к учениям личный состав и военная техника Вооруженных сил Турции направились к местам проведения учений.

В воинской части Отдельной общевойсковой армии состоялась торжественная церемония встречи военнослужащих братской страны. Выступившие на церемонии рассказали о развивающихся турецко-азербайджанских братских отношениях и военно-техническом сотрудничестве.

Затем участвующие в учениях представители Вооруженных сил Турции были размещены в воинской части Отдельной общевойсковой армии.