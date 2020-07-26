Сотрудники Google будут работать из дома до лета 2021-го

Сотрудники американской корпорации Google продолжат работать в удаленном режиме до июля 2021 года из-за пандемии коронавируса, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, такое решение гендиректор Google Сундар Пичаи принял на прошлой неделе после обсуждений с другими представителями руководства компании. Отмечается, что работать из дома продолжат практически все из 200 тысяч сотрудников, занятых в главных офисах в США, Великобритании, Индии, Бразилии и других странах.

Компания уже частично открыла офисы в Австралии, Таиланде, и Греции, где зафиксировано небольшое число случаев заражения коронавирусом.

Ранее Google планировала вернуть работников в офисы в январе 2021 года.