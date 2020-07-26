Самые масштабные испытания вакцины от коронавируса стартовали в США

В США сегодня начался финальный этап самых масштабных в мире испытаний вакцины против коронавируса.

По данным Associated Press, в тестировании поучаствуют 30 тыс. добровольцев. Прототип вакцины разработали Национальный институт здравоохранения США совместно с биотехнологической компанией Moderna.

Волонтеры не будут знать, получили реальную вакцину или плацебо. После введения двух доз ученые будут следить, какая группа добровольцев наиболее подвержена заболеванию при занятии повседневными делами. Особое внимание уделят жителям районов, где вирус продолжает бесконтрольно распространяться.

Ранее в Бразилии и других сильно пострадавших от коронавируса странах началось тестирование других вакцин, разработанных Китаем и Великобританией, в том числе Оксфордским университетом.