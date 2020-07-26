США накрыл монетный кризис

Монетный двор США обратился к американцам с просьбой расплачиваться монетами, обменивать их на бумажные деньги в банках или в специальных аппаратах. Соответствующее обращение появилось на сайте Монетного двора, пишет «Лента.ру».

На фоне накрывшей страну пандемии коронавируса американцы из опасений подхватить инфекцию через наличные стали чаще отдавать предпочтение безналичным способам оплаты. В результате жители США накопили значительное количество монет, вызвав их дефицит в обороте и спровоцировав в стране полноценный монетный кризис.

Дефицит мелких монет привел к тому, что представители малого бизнеса не могут полноценно проводить наличные расчеты, поскольку у них нет сдачи.

«Вы можете помочь, расплатившись в магазине без сдачи и таким образом вернув часть монет в оборот», - говорится в обращении Монетного двора.