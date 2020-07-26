При этом уровень его поддержки сейчас составляет 7 процентов. Это столько, сколько было у партии Forza Italia, созданной 16 лет назад Сильвио Берлускони . Но по мнению наблюдателей, потенциал у Парагоне сейчас куда больше, чем некогда у скандального экс-премьера.

Еще не закончились баталии вокруг бюджета Евросоюза и фонда восстановления экономики, где позиции своей страны последовательно отстаивал итальянский премьер Джузеппе Конте, как из Италии пришел тревожный сигнал: Джанлуиджи Парагоне, телезвезда и сенатор парламента, выступает за выход страны из ЕС и создает на основании этой идеи партию под красноречивым названием - Italexit.

Цифры института Techne говорят о том, что 42 процента итальянцев могут проголосовать за выход Италии из ЕС, а 44 процента выступают против такого шага. Это очень серьезное падение доверия к институциям Европейского союза. Еще пару лет назад за сохранение членства в сообществе и интеграцию государств выступали 65 процентов, и только 26 были против.

- Итальянцы очень болезненно восприняли то, что Евросоюз не пришел стране на помощь в первые месяцы пандемии. А еще большим поводом для разочарования стала экономическая стагнация последних двадцати лет, а особенно с введением евровалюты, - говорит Маттео Вилла из миланского института международных отношений (ISPI).

20 июля, за четыре дня до основания и регистрации своей партии Дж.Парагоне встречался с идеологом Brexit’а Найджелом Фараджем. Правдоподобнее всего, он брал совет о том, как вынудить страну выйти из Евросоюза: не путем перехвата власти, а скорее принуждения больших политических сил радикализации своей программы под угрозой оттока электората. В Великобритании это сработало: сейчас партия консерваторов превратилась в сомкнутую дружину сторонников Brexit. В Италии может случиться похожее, так как на правом фланге политиков уже идет соревнование, кто больнее ударит по Брюсселю.

Премьер-министр Джузеппе Конте думал, что вернется с саммита из столицы Евросоюза как триумфатор. Италия получит больше всех европейских денег — 28 процентов от 750-миллиардного «пирога» грантов и кредитов фонда восстановления.

«Эти деньги изменят нашу страну», - сказал премьер.

Однако лидеры правых обращают внимание на то, что в Брюсселе он согласился с условием получения денег, предусматривающим структурные реформы итальянской экономики.

- Возвращается призрак «тройки», - заявил лидер партии Лига Маттео Сальвини, имея в виду представителей Международного валютного фонда, Еврокомиссии и Центрального Европейского банка, которые десять лет тому назад навязали Греции ужасную программу экономии, из-за которой страна потеряла почти треть своего ВВП.

- С начала будет отозвана наша реформа пенсионного возраста — снижение его до 62 лет, - предупредил бывший вице-премьер.

Однако если два года назад Лига имела поддержку около 35 процентов избирателей, сейчас пользуется доверием 26 процентов. Ушедшие избиратели переметнулись в стан более радкиальных «Братьев итальянцев», у которых сейчас поддержка составляет 15 процентов. Эта тройка смогла бы легко перехватить власть, если бы сейчас дело дошло, — на это все указывает, - до внеочередных выборов.

- Результат выборов будет зависеть от того, как быстро решения, принятые в Брюсселе почувствуют в обществе, - говорит в интервью изданию Rzeczpospolita Маттео Вилла.

Карло Бономи, председатель правления Confindustria, влиятельного производственного сообщества, в недавнем интервью газете Corriere della sera, предупредил, что «в сентябре-октябре в стране вспыхнут беспорядки», если правительству не удастся остановить лавину безработицы.

Чтобы избежать массовых увольнений премьер Конте задействовал программу европейских дотаций в размере 180 миллиардов евро. Это привело к тому, что долг страны достиг 160 процентов от ВВП, что больше чем долг Греции на пороге финансового кризиса 10-летней давности.

Интрига в связи с появлением новой политической силы в Италии сохраняется. Аргументом сторонников выхода, несомненно, будут деньги из ЕС и их распределение. А экономика — как известно, продолжение политики, только другими средствами.