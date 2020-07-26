«Чистая энергия» на глазах всего Азербайджана расходуется вхолостую наш комментарий
До конца текущего года планируется начать строительство ветряной электростанции мощностью 240 МВт и солнечной мощностью 200 МВт, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов, выступая на открытии 14-й Бакинской Летней энергетической школы в университете АДА на тему «Энергетическая политика Азербайджана и растущая роль возобновляемых источников энергии».
Ожидается, что инвестиции в эти объекты в размере 400 млн долларов позволят ежегодно производить 1,4 млрд кВт/час электроэнергии, сэкономить более 300 млн кубометров природного газа, сократить более чем 600 тыс. тонн выбросов углекислого газа и создать сотни новых рабочих мест.
И как-то незаметно министр отметил, что параллельно ведется подготовка к созданию около 1000 МВт дополнительных энергомощностей в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) посредством проведения аукционов. По первым двум проектам, как известно, Минэнерго в начале года подписало исполнительные контракты с компаниями ACWA Power и Masdar. Это первые контракты в стране по реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ, а компании-исполнители были отобраны конкурсным путем. А новые компании должны быть отобраны посредством аукционов. Что кроется за этими формальностями?
Читатель с трудом поверит, что даже действующие в стране в течение нескольких лет маломощные ветряные и солнечные станции не подсоединены к распределительной сети и выполняют лишь локальные задачи. Причина, как не раз заявляли в Минэнерго, заключается в том, что у нас нет соответствующих регулирующих данный процесс законодательных документов. И тут припомнились давние высказывания руководителей действующих ВИЭ, утверждающих, что пользуясь своим монопольным положением, ряд госструктур препятствуют им подключаться к сети. И «чистая» энергия на глазах тысяч людей расходуется вхолостую. Представляете, генератор альтернативной энергии есть, распределительная сеть есть, но подсоединиться к ней нельзя. Монополист, вовсе не заинтересованный в появлении на рынке частных альтернативных источников, не позволяет им этого, справедливо ссылаясь на отсутствие документа. Как же развивать эту сферу, привлекать инвесторов, добиваться сочетания деятельности на рынке частных и государственных генерирующих станций одновременно?
Но этот пробел уже устраняется. В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 мая 2019 года «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики» разработан проект Закона «Об использовании возобновляемых источников энергии в выработке электроэнергии». Уже тогда, видимо, глава государства и принял решение о привлечении в страну иностранных инвесторов, специализирующихся в сфере АИЭ. Законопроект прошел стадию согласования и уже представлен в Кабмин. И лишь после утверждения закона будут разработаны нормативные акты, которые, собственно говоря, и будут играть главную роль в отношениях производственников.
И только после этого, что тоже требует немало времени, можно рассчитывать на приток частных инвесторов в эту сферу экономики страны, особенно иностранных. Ведь в Баку желают, чтобы инвесторы сами строили и эксплуатировали альтернативные электростанции. То есть сами вкладывали средства и зарабатывали от продажи собственной электроэнергии. Важное условие при этом – не превышать установленных тарифов. Как ни странно, с тарифами инвесторы соглашаются, но есть множество других отталкивающих их моментов.
А для этого надо решить множество вопросов, и не только с тарифами. Как бы ни упрашивали их сегодня, ни обещали безопасность инвестиций, иностранные компании вкладывать многомиллионные средства в незащищенную законодательством сферу не будут. Помнится, как ведущие нефтяные компании в конце прошлого века добились утверждения «контракта века» в Милли Меджлисе, придав своему контракту статус выше местных законов.
Но тогда слишком уж много было несоответствий между местными законами и требованиями иностранных компаний. И пришлось утверждать контракт как отдельный закон. Ныне таких несоответствий мало, но и их надо устранять, приводить законодательство в энергетической сфере в соответствие с мировыми. Иначе любой инвестор, рискнувший подзаработать на местном рынке, рискует попасть в полную кабалу местных монополистов. А чем это кончается, мы уже не раз видели. Да и иностранные инвесторы это прекрасно знают. Не говоря уже о местных частных компаниях, которым и вовсе не хочется связывать себя с госмонополистами.
Именно с этой целью президент Ильхам Алиев поставил перед Минэнерго важную цель – создание привлекательного климата для поддержки деятельности частного предпринимательства. Трудно даже себе представить, что у нас все еще нет соответствующей нормативно-правовой базы, не определены стратегический план развития и долгосрочные цели, не обеспечена привлекательность для инвестиций. Да что и говорить, если до сих пор энергетики не имеют четких документов по интеграции в сеть ВИЭ, поощрению их использования, устранению препятствий. С этой целью требуется также сотрудничество с международными инвестиционными компаниями и реализация пилотных проектов. Этот путь и избрало министерство энергетики. Но это, безусловно, приведет к некоторому конфликту между министерством и действующими в стране госкомпаниями – монополистами на рынке. Но другого пути нет, ни у министерства, ни у госмонополистов, ни у государства. Старые устои надо ломать, иначе страна может оказаться в стороне от передовых идей и технологий.