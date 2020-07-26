Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 19:09

До конца текущего года планируется начать строительство ветряной электростанции мощностью 240 МВт и солнечной мощностью 200 МВт, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов, выступая на открытии 14-й Бакинской Летней энергетической школы в университете АДА на тему «Энергетическая политика Азербайджана и растущая роль возобновляемых источников энергии». Ожидается, что инвестиции в эти объекты в размере 400 млн долларов позволят ежегодно производить 1,4 млрд кВт/час электроэнергии, сэкономить более 300 млн кубометров природного газа, сократить более чем 600 тыс. тонн выбросов углекислого газа и создать сотни новых рабочих мест.

И как-то незаметно министр отметил, что параллельно ведется подготовка к созданию около 1000 МВт дополнительных энергомощностей в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) посредством проведения аукционов. По первым двум проектам, как известно, Минэнерго в начале года подписало исполнительные контракты с компаниями ACWA Power и Masdar. Это первые контракты в стране по реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ, а компании-исполнители были отобраны конкурсным путем. А новые компании должны быть отобраны посредством аукционов. Что кроется за этими формальностями? Читатель с трудом поверит, что даже действующие в стране в течение нескольких лет маломощные ветряные и солнечные станции не подсоединены к распределительной сети и выполняют лишь локальные задачи. Причина, как не раз заявляли в Минэнерго, заключается в том, что у нас нет соответствующих регулирующих данный процесс законодательных документов. И тут припомнились давние высказывания руководителей действующих ВИЭ, утверждающих, что пользуясь своим монопольным положением, ряд госструктур препятствуют им подключаться к сети. И «чистая» энергия на глазах тысяч людей расходуется вхолостую. Представляете, генератор альтернативной энергии есть, распределительная сеть есть, но подсоединиться к ней нельзя. Монополист, вовсе не заинтересованный в появлении на рынке частных альтернативных источников, не позволяет им этого, справедливо ссылаясь на отсутствие документа. Как же развивать эту сферу, привлекать инвесторов, добиваться сочетания деятельности на рынке частных и государственных генерирующих станций одновременно? Но этот пробел уже устраняется. В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 мая 2019 года «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики» разработан проект Закона «Об использовании возобновляемых источников энергии в выработке электроэнергии». Уже тогда, видимо, глава государства и принял решение о привлечении в страну иностранных инвесторов, специализирующихся в сфере АИЭ. Законопроект прошел стадию согласования и уже представлен в Кабмин. И лишь после утверждения закона будут разработаны нормативные акты, которые, собственно говоря, и будут играть главную роль в отношениях производственников.