Эксперты прогнозируют резкое подорожание золота

Цена на золото до конца нынешнего года «с большой долей вероятности» сохранит положительную динамику и «вполне может достичь» отметки в $2000 за тройскую унцию. Такое мнение высказал «Росбалту» руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Он напоминает, что «с начала кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекцией, золото закрепило за собой статус защитного актива».

«Когда один за другим рухнули фондовый, сырьевой, валютный и криптовалютный рынки, золото, наоборот, не только не утратило, а только выросло в цене. Объясняется это довольно просто — в момент кризиса инвесторы активно ищут надежные активы, минимально подверженные обесценению, а именно золото в данный период времени как нельзя лучше проявляет эти качества. Более того, за период кризиса благородный металл лишь прибавил в цене», — говорится в комментарии эксперта.

Он констатирует, что «впервые за последние 9 лет цена золота превысила отметку в $1900 за унцию, и сегодня, уже обновив исторический максимум, торгуется на отметке в $1942».

«Такое стремительное повышение цены связано с несколькими факторами: институциональные инвесторы продолжают скупать золото, правительства государств пополняют свои золотовалютные резервы в ожидании второй волны коронавируса, а розничные инвесторы, относительно ограниченные в наборе инструментов по покупке золота, чаще склоняются к банковским депозитам, которые привязаны к драгоценному металлу», — поясняет Мазур.