Следствие требует ареста армян, напавших на азербайджанцев в Москве

Следствие требует отправить под арест в СИЗО пять человек, которым вменяется участие в массовой драке на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Никулинском суде Москвы, куда поступили соответствующие ходатайства.

"В суд поступили ходатайства о заключении под стражу в отношении Никояна С. М., Никояна А. А., Петросяна А. П., Петросяна Н. Ш. и Апреяна А. А., которые проходят по делу о хулиганстве в составе группы лиц", - сказали в суде.

Напомним, что 24 июля группа армян ворвалась в азербайджанский ресторан «1001 ночь», расположенный на юге Москвы. Нападавшие размахивали металлическими прутьями, ломали стулья и били тарелки. На следующий день на юге Москвы произошла еще одна массовая драка между армянами и азербайджанцами.