Леонид Швец, автор haqqin.az 20:35

Попытки премьер-министра Бойко Борисова удержаться в своем кресле хотя бы до парламентских выборов, которые запланированы на весну следующего года, становятся все отчаяннее, но они никак не могут прекратить массовые гражданские протесты. Демонстрации проходят не только в Софии, но и в Пловдиве, Бургасе, Благоевграде, Варне и Габрово – практически всех сколько-нибудь крупных городах. Болгары требуют отставки правительства и генерального прокурора. На минувшей неделе парламент не смог проголосовать за вотум недоверия правительства, тем не менее Борисов уволил пятерых министров, включая министра внутренних дел. Не помогло. Дело в том, что болгары хотят не смены отдельных лиц, а смены коррупционных методов управления государства в целом.

История началась 7 июля, когда на общественный пляж на берегу Черного моря высадились активисты и водрузили в песке болгарский флаг. После этого их выдворили неизвестные люди, оказавшиеся сотрудниками Национальной службы охраны. С этого начался большой скандал, на который активисты и рассчитывали. Дело в том, что они посягнули на место неподалеку от летней резиденции Ахмеда Догана, почетного главы партии «Движение за права и свободы», чрезвычайно влиятельного в Болгарии человека. Ни права на монопольное пользование пляжем, ни на государственную охрану у него вроде бы быть не должно, но по факту они имеются. Скандал вспыхнул еще сильнее, когда через два дня последовал обыск в администрации президента Румена Радева, который перед этим заявил, что это госохрана Догана и его соратника, медиамагната Деляна Пеевского, должна быть прекращена. Болгары восприняли обыск и арест двух помощников президента как наглую демонстрацию всесилия закулисных игроков болгарской политики. Генеральный прокурор Иван Гешов попытался откреститься от конфликта, будто подтверждая подозрения, что за его назначением стоит Ахмед Доган. Поднялась волна демонстраций под лозунгами борьбы с мафией, которая подчинила своим интересам высшую власть в стране. Ахмед Доган и Делян Пеевский стали символами этого мафиозного влияния. Еще при власти коммунистов Доган выступал как защитник прав болгарских турков, какое-то время даже провел в тюрьме. Правда, потом появилась информация, что он был агентом болгарских спецслужб и не столько боролся за права, сколько информировал власти о тех, кто боролся искренне. Это не помешало ему с 1990 года возглавлять «Движение за права и свободы», представлявшее интересы болгарских турков и мусульманское меньшинство, составлявших восемь с лишним процентов населения страны, и создать себе репутацию гаранта межэтнического мира в Болгарии. Между тем влиятельность Ахмеда Догана стала выходить далеко за пределы своей этнической общины. Он стал центром неформальной группы, активно защищавшей свои интересы в политике, бизнесе и имеющей своих людей в юридической и правоохранительной системе страны. Одним из соратников Догана стал Делян Пеевский, молодой политик, выстроивший огромную медиа-империю, которая охватывает до 80% болгарских газет, телеканалов и интернет-сайтов.

О степени влиятельности группы Догана свидетельствует назначение в 2013 году Пеевского, тогда совсем юного 23-летнего политика, главой Государственного агентства по национальной безопасности. Правда, из-за массовых протестов ему пришлось подать в отставку буквально через день. Естественно было бы предположить, что Ахмед Доган и Делян Пеевский, выступая от имени болгарских турок, будут ориентироваться в своих внешнеполитических установках на Турцию, но нет. Больше того, в начале 2016 года им обоим был запрещен въезд в эту страну. Причин для этого было несколько, и все достаточно серьезные. «Движение за права и свободы» Догана в оценке эпизода со сбитым российским самолетом в Турции заняло пророссийскую позицию. Российский след, кстати, прослеживается и у нынешней летней резиденции Догана, вокруг которой вспыхнул скандал. Это бывшее имущество компании «Лукойл», и то, что болгарский политик стал ее собственником после ряда мутных перепродаж, не кажется случайностью.