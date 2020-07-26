Европейские компании оказались на грани банкротства

Помощь от европейских центральных банков повысила риск экономического шока для бизнеса. После прекращения денежной поддержки тысячи компаний окажутся на грани банкротства, пишет Bloomberg.

Количество банкротств в Великобритании, несмотря на кризис, с апреля по июнь снизилось примерно на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Испании этот показатель снизился почти на 60 процентов, аналогичная ситуация наблюдается в Германии и во Франции.

Это произошло из-за того, что тысячи компаний находятся на «искусственном жизнеобеспечении». Они получают государственную денежную поддержку, в том числе субсидии на зарплаты, даже если они столкнулись бы с проблемами и без пандемии коронавируса.