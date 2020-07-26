Аналитик Лондонского Королевского института: «Речь о возвращении территорий под контроль Азербайджана»

По словам аналитика, диалог, который продолжается с 1992 года, оказался под ударом из-за столкновений на армяно-азербайджанской государственной границе две недели назад. В то же время, по его мнению, стороны отдаляются от документа по основным принципам урегулирования конфликта.

Британский эксперт Лоуренс Броерс, который следит за карабах ским конфликтом уже в течение 15 лет, видит реальную опасность в том, что переговоры между странами могут быть прерваны, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Радио Свобода».

«Я думаю, что реальная опасность на данный момент заключается в том, что переговоры между Арменией и Азербайджаном могут быть прерваны», — отметил аналитик.

Основные принципы, упомянутые Броерсом, находятся в обращении уже более десяти лет. Они предусматривают возвращение территорий вокруг Карабаха под контроль Азербайджана; промежуточный статус Карабаха, по которому ему будут предоставлены гарантии безопасности и самоуправления; коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом; дальнейшее определение окончательного правового статуса Карабаха посредством юридически обязывающего волеизъявления; возвращение внутренне перемещенных лиц, беженцев и международные гарантии безопасности, включая миротворческую деятельность.

В минувшие выходные сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что эти положения остаются в силе, призвав стороны готовиться к серьезным и предметным переговорам.

«Минская группа со всеми своими неудачами и критикой в ее адрес, которую мы слышим не только в последние дни, но и в последние годы, я думаю, дает возможность для нового импульса этим переговорам. Другое дело, что требование и стремление к ним должны исходить от обществ двух стран», — заявил аналитик Королевского института международных отношений в Лондоне.

Эксперт отметил, что пока нет никаких признаков возобновления переговорного процесса. И это в то время, когда примерно в течение двух лет после «Бархатной революции» в Армении была установлена беспрецедентная стабильность на границе, когда официальные Ереван и Баку начали предпринимать шаги по укреплению доверия – от установленной прямой линии связи между лидерами до обмена пленными и взаимных визитов журналистов. Эксперт затрудняется ответить на вопрос, что изменилось и почему, но констатирует, что были факторы, которые способствовали обострению ситуации.