Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на границе Азербайджана с Арменией

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской границы, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор лидеров состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Проведен обмен мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности. С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путем переговоров. Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе", - говорится в сообщении.

Президентами также отмечена безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана.