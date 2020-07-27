Хорошие новости для Азербайджана в Лиге Европы

Приятные вести для футбольного клуба «Кешля» поступили сегодня из Северной Ирландии. Благодаря поражению в полуфинале Кубка этой страны команды «Колрейн» бронзовый призер чемпионата Азербайджана получил право быть среди «сеяных» при жеребьевке 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Таким образом, с рейтингом 3,750 «Кешля», как и «Нефтчи», будет в привилегированном положении и получит в соперники относительно слабую команду.

Все возможные соперники «Нефтчи» и «Кешля» в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы:

«Локомотив» (Пловдив, Болгария), «Славия» (Болгария), «Ботошани» (Румыния), «Пяст» (Польша), «Краковия» (Польша), «Левадиа» (Эстония), «Хайбернианс» (Мальта), «Ружомберок» (Словакия), «Жилина» (Словакия), «Дунайска Стреда» (Словакия), «Железничар» (Босния и Герцеговина), «Лячи» (Албания), «Мура» (Словения), «Пушкаш Академиа» (Венгрия), «Сабуртало» (Грузия), «Шкупи» (Северная Македония), «Петрокуб» (Молдова), «Унион» (Люксембург), «Дифферданж 03» (Люксембург), «Жальгирис» (Каунас, Литва), РФШ (Латвия), «Валмиера» (Латвия), «Теута» (Албания), «Ренова» (Северная Македония), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Сфынтул» (Молдова), «Динамо-Авто» (Молдова), «Богемианс» (Ирландия), «Дерри Сити» (Ирландия), «Интер» (Финляндия), «Илвес» (Финляндия), «Хонка» (Финляндия), «Брейдаблик» (Исландия), «Бала Таун» (Уэльс), «Динамо» (Батуми, Грузия), «Локомотив» (Грузия), «Сиренс» (Мальта), «Викингур» (Исландия), «Пайде» (Эстония), а также победители пяти пар предварительного раунда.

В числе «несеяных» также наш «Сумгаит» и армянские «Ноа» с «Шираком», которые ни при каком раскладе не станут соперниками «Нефтчи» и «Кешля».

«Сумгаит», напомним, тоже имеет рейтинг 3,750 балла, но, являясь дебютантом еврокубков, уступил «Нефтчи» и «Кешля» по дополнительным показателям.