Хорошие новости для Азербайджана в Лиге Европы
Приятные вести для футбольного клуба «Кешля» поступили сегодня из Северной Ирландии. Благодаря поражению в полуфинале Кубка этой страны команды «Колрейн» бронзовый призер чемпионата Азербайджана получил право быть среди «сеяных» при жеребьевке 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Таким образом, с рейтингом 3,750 «Кешля», как и «Нефтчи», будет в привилегированном положении и получит в соперники относительно слабую команду.
Все возможные соперники «Нефтчи» и «Кешля» в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы:
«Локомотив» (Пловдив, Болгария), «Славия» (Болгария), «Ботошани» (Румыния), «Пяст» (Польша), «Краковия» (Польша), «Левадиа» (Эстония), «Хайбернианс» (Мальта), «Ружомберок» (Словакия), «Жилина» (Словакия), «Дунайска Стреда» (Словакия), «Железничар» (Босния и Герцеговина), «Лячи» (Албания), «Мура» (Словения), «Пушкаш Академиа» (Венгрия), «Сабуртало» (Грузия), «Шкупи» (Северная Македония), «Петрокуб» (Молдова), «Унион» (Люксембург), «Дифферданж 03» (Люксембург), «Жальгирис» (Каунас, Литва), РФШ (Латвия), «Валмиера» (Латвия), «Теута» (Албания), «Ренова» (Северная Македония), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Сфынтул» (Молдова), «Динамо-Авто» (Молдова), «Богемианс» (Ирландия), «Дерри Сити» (Ирландия), «Интер» (Финляндия), «Илвес» (Финляндия), «Хонка» (Финляндия), «Брейдаблик» (Исландия), «Бала Таун» (Уэльс), «Динамо» (Батуми, Грузия), «Локомотив» (Грузия), «Сиренс» (Мальта), «Викингур» (Исландия), «Пайде» (Эстония), а также победители пяти пар предварительного раунда.
В числе «несеяных» также наш «Сумгаит» и армянские «Ноа» с «Шираком», которые ни при каком раскладе не станут соперниками «Нефтчи» и «Кешля».
«Сумгаит», напомним, тоже имеет рейтинг 3,750 балла, но, являясь дебютантом еврокубков, уступил «Нефтчи» и «Кешля» по дополнительным показателям.
Возможные соперники «Сумгаита» на старте Лиги Европы:
АПОЭЛ (Кипр), «Партизан» (Сербия), «Стяуа» (Румыния), «Марибор» (Словения), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Русенборг» (Норвегия), «Аполлон» (Кипр), «Фехервар» (Венгрия), «Шкендия» (Северная Македония), ТНС (Уэльс), «Динамо» (Минск, Беларусь), «Лех» (Польша), «Абердин» (Шотландия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Кайрат» (Казахстан), «Жальгирис» (Вильнюс, Литва), «Мозервелл» (Шотландия), «Кукеси» (Албания), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Валлетта» (Мальта), «Вентспилс» (Латвия), «Олимпия» (Словения), «Серветт» (Швейцария), «Бачка Топола» (Сербия), «Калью Номме» (Эстония), «Шахтер» (Беларусь), «Хаммарбю» (Швеция), «Хафнарфьордур» (Исландия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Ритеряй» (Литва), «Прогрес» (Люксембург), ЦСКА (Болгария), «Сутьеска» (Черногория), «Гонвед» (Венгрия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Бейтар» (Израиль), «Ордабасы» (Казахстан), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), а также представители Дании, Румынии и Швеции плюс победители пар предварительного раунда с участием «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Санта-Колома» (Андорра) и «Б36 Торсхавн» (Фареры).
«Нефтчи», «Кешля» и армянский «Алашкерт» «Сумгаиту» не достанутся.
Всего в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграют 94 клуба. Жеребьевка состоится 10 августа, матчи предварительного раунда – 20 августа, 1-го раунда – 27 августа.
Напомним, что в связи с поздним началом еврокубкового сезона 2020/21 УЕФА принял решение о том, что все квалификационные раунды в Лиге Европы будут состоять из одного матча. Хозяин каждой пары будет определяться жребием.