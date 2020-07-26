Трамп назвал переговоры с Путиным очень продуктивными

Президент США Дональд Трамп отметил, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным были «очень продуктивными», цитирует РИА «Новости».

Политик не стал уточнять перечень тем, на которые они общались с Путиным, так как у них «было много обсуждений».

«Я думаю, они были очень продуктивными», — сказал Трамп.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 23 июля. В Кремле сообщили, что стороны поговорили про иранскую ядерную программу, обсудили торгово-экономическое взаимодействие стран. Кроме того, американский лидер выразил надежду, что США, РФ И КНР удастся избежать гонки вооружений.