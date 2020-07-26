Махмуд Ахмадинежад попытался примирить саудитов и хуситов

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад направил письма наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, лидеру йеменских мятежников-хуситов Абдель Малеку аль-Хуси и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом добиваться прекращения конфликта в Йемене. Об этом сообщила 27 июля газета The New York Times, отметившая, что Эр-Рияд является "самым непримиримым противником" Тегерана в арабском мире.

"Эти три послания представляют собой предложение Ахмадинежада добиваться посредническими усилиями прекращения войны в Йемене путем создания комитета, в состав которого вошли бы пользующиеся влиянием в мире деятели", - проинформировало издание.

Оно приводит выдержку из письма бывшего президента Исламской Республики саудовскому наследному принцу, в котором, в частности, высказывается предположение, что в Эр-Рияде "приветствовали бы справедливый мир". Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил газете, что ему ничего не известно о таком послании.