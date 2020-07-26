На глобальном рынке развернулась широкая борьба против американского доллара. Несколько лет мы видим это на примере масштабных китайско-американских торговых войн, переросших в валютные. Но юани доллар ослабить особо не удалось, правда, и борьба еще не окончена, а наоборот, принимает все более жесткий характер. Решение ряда государств о переходе во взаиморасчетах на национальные валюты тоже ни к чему не привели. Прогнозировалось, что это сделает мировой кризис, вызванный COVID-19, но триллионные вливания в экономику Вашингтона предотвратили и эту опасность. А прогнозы не утихают.

Так, после согласования 21 июля лидерами ЕС плана спасения экономики Европы на 750 млрд евро после затяжных переговоров многие эксперты вновь заговорили об угрозе господству доллара как главной мировой валюты. На долю доллара приходится более 60% мировых резервов (против 20% у евро), он чаще других валют используется в международных транзакциях. Однако пакет стимулов, одобренных ЕС, повышает привлекательность единой европейской валюты. Она будет все больше укрепляться по мере того, как глобальная экономика начнет восстанавливаться от пандемии.

А совместные долговые обязательства Евросоюза могут стать альтернативой казначейским облигациям США. Если это произойдет, то доля доллара в резервах могла бы вернуться к минимуму 1990-х годов. Прогнозировалось, что по этому показателю евро поднимется более чем на 30% по отношению к доллару в течение следующих 16 месяцев. Главным препятствием для такой перспективы эксперты видели то, что 85% всех валютных транзакций происходят с участием доллара. Но у Вашингтона и на сей раз оказался припасенный козырь, здесь думают уже о новом триллионом вливании в экономику. Одним словом, несмотря на незначительное удешевление доллара, он продолжает оставаться главной валютой мира.

МВФ уже предупреждает: доминирование доллара в мировой торговле и финансах может усилить эффект кризиса, вызванного COVID-19. Дело в том, что укрепление доллара может усилить падение мировой торговли и экономической активности в краткосрочной перспективе. А ведь падение курсов валют emerging markets к доллару в условиях пандемии способствовало надеждам на рост конкурентоспособности экспорта развивающихся стран. Но последние вряд ли смогут воспользоваться ослаблением своих нацвалют к доллару для стимулирования экономики, поскольку динамика их курсов в краткосрочной перспективе слабо влияет на экспорт, цены на который устанавливаются в долларах. В то же время, укрепление доллара приводит к росту импортных цен и снижению спроса на импортные товары и услуги.

В марте на фоне обвала мировых фондовых рынков спрос на доллар подскочил, в результате чего Федеральная резервная система США запустила своп-линии с иностранными центробанками. Но в мае курс доллара начал снижаться, а спрос иностранных центробанков на долларовые займы сократился. Однако курс валют развивающихся стран, особенно латиноамериканских, относительно доллара все еще остается ниже докризисного уровня. К примеру, бразильский реал с начала года подешевел примерно на треть, а курс мексиканского песо снизился к доллару на 20%.

Между тем все большую конкуренцию доллару составляет золото, которое уверенно рвется к новым рекордам. Жизнь показала ошибочность прогнозов некоторых экспертов, призывающих вкладывать в период пандемии деньги не в золото, а в доллары. По мере того, как цена золота растет, глобальный финансовый мир и медиасообщество начинают осознавать, что те инвесторы, многие из которых являются представителями сверхбогатых семей западного мира, которые за любые деньги скупали желтый металл еще в апреле и мае, опять оказались на шаг впереди всех остальных участников финансовых рынков. Кстати, среди тех, кто предпочитает золото «зеленой бумаге», фигурируют и много американских инвесторов, в частности, крупнейшие банки JPMorgan и Goldman Sachs.