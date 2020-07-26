Трамп обещает вакцину от коронавируса к концу 2020 года

Американская вакцина от коронавируса будет готова к концу 2020 года. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая в штате Северная Каролина. Трансляция велась на сайте Белого дома, передает ТАСС.

"В рамках операции "Невероятная скорость" мы сэкономили годы, затрачиваемые на разработку вакцины. Я слышал очень позитивную информацию, мы находимся в очень хорошей форме, чтобы к концу года разработать вакцину от нового коронавируса", - отметил президент.

Трамп вновь пояснил, что США производят большой объем доз потенциальных вакцин, чтобы после соответствующих испытаний и проверок сразу же предоставить их американцам. Кроме того, он в очередной раз пообещал, что препарат будет доступен и "людям по всему миру". Цель операции "Невероятная скорость" - создать и распространить порядка 300 млн вакцин к январю 2021 года.