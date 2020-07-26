Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар опроверг сообщения о вербовке украинских граждан для отправки на границу Армении и Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению МИД Армении, во время встречи с послом Тиграном Сейраняном украинский дипломат рассказал о том, что сообщения, которые распространяют представители сепаратистской ЛНР, являются дезинформацией. По его словам, Украина не вербует граждан для участия в боях на границе на стороне Азербайджана.